Образовательно-производственный кластер "М-Тех" в Тюмени примет первых абитуриентов

| Фото: /vk.com/club224588993 | Фото: /vk.com/club224588993

Образовательно-производственный кластер "М-Тех" на базе Многопрофильного колледжа ТИУ ждет первых абитуриентов. Он создан в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В этом году выпускники школ региона могут выбрать одну из востребованных специальностей и профессий отрасли, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Всего на базе 9 и 11 классов можно поступить на 29 образовательных программ, реализуемых центром совместно с индустриальными партнерами. Обучающихся ждет целый ряд преимуществ: инновационные образовательные технологии, модернизированные лаборатории и мастерские, максимум практики и трудоустройство во время обучения, получение дополнительной профессии, возможность целевого обучения, гарантированное трудоустройство после окончания колледжа на базовые предприятия. Среди них такие крупные компании, как ПАО "Тюменские моторостроители", ПАО "Газпром нефть", АО "СУЭНКО", АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Газпромнефть-Заполярье", ООО "НИПИ "Нефтегазпроект".

"Создание образовательно-производственного кластера на базе МПК стало возможным благодаря тому, что колледж много лет занимается подготовкой востребованных в регионе специалистов для нефтегазового машиностроения, которое является стратегически важной для нашей страны отраслью. Среди поставленных задач – не только подготовка специалистов, но и производство продукции в будущем", – отмечает и. о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

В этом году в рамках приемной кампании будут работать амбассадоры "Профессионалитета". Для выпускников школ запланированы экскурсии на предприятия и колледжи, мастер-классы, профессиональное тестирование. Всего студентами МПК смогут стать 925 абитуриентов, из них 715 будут обучаться на бюджете. Напомним, приемная кампания стартует 20 июня.

Задать вопросы по поступлению можно руководителю образовательно-производственного центра Екатерине Витальевне Лисиной по телефонам: (3452) 28-34-26, 8-982-986-52-26, e-mail: lisinaev@tyuiu.ru.

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