Патриотический марш от Тюмени до Тобольска совершат курсанты ТВВИКУ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военно-патриотический марш со сплавом на пароме по местам сражений дружины Ермака совершат курсанты ТВВИКУ. Они отправятся в путь 17 июня. Марш посвятят 67-й годовщине со дня образования училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Курсанты преодолеют путь от Тюмени до Тобольска по рекам Тура, Тобол, Иртыш. В общей сложности 440 км по воде и 246 по дороге. Возвращение в областную столицу запланировано на 21 июня. Учащихся будут сопровождать профессиональные военные. В населенных пунктах по маршруту запланированы возложение цветов и гирлянд к мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества, выставки военной экипировки и вооружения.