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Спецвыпуска журнала Contour о культуре ХМАО представят тюменцам 19 июня

Общество, 14:09 16 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спецвыпуск журнала Contour, который посвящен культуре и людям ХМАО-Югры, представят тюменцам в мультицентре "Контора пароходства" 19 июня. Посетителей ждет дискуссия с командой тюменского издания о людях в креативных индустриях и современном искусстве. Вход свободный.

Как сообщает "Мегатюмень", на встрече, помимо презентации спецвыпуска, пройдет дискуссия с редакцией Contour о том, как существует небольшое локальное издание. Команда журнала расскажет, где ищет финансирование для проекта, как появилась идея делать выпуски про Север и с какими трудностями при этом пришлось столкнуться. Посетители события узнают, как выглядит процесс создания журнала с точки зрения руководителя проекта, редактора, PR-директора, SMM-специалиста и журналиста.

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