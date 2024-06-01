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Тюменская область на третьем месте в УФО по динамике оборота общепита

Экономика, 14:23 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Динамика оборота общепита в Тюменской области на третьем месте по Уральскому федеральному округу. И в два раза превышает общероссийский показатель.

С января по апрель 2024 года оборот общественного питания в регионе составил 13 млрд 659,9 млн рублей. С учетом последних данных по численности населения, средний чек на каждого превышает 2,1 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года оборот увеличился на 8,1%. Уровень динамики почти в два раза превышает общероссийский показатель (4,8%) и находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В целом за четыре месяца жители УФО потратили в общепите 99 млрд 704,8 млн рублей, в России — 1 трлн 11,7 млрд рублей, при водит данные Тюменьстата Вслух.ру.

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# общепит , Тюменьстат

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