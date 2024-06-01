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На 133 % выросло производство электрического оборудования в Тюменской области

Экономика, 12:03 17 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 133 % выросло производство электрического оборудования в Тюменской области с января по апрель 2024 г. Еще на 111,2 % - пищевых продуктов. Оба показателя более всего повлияли на рост индекса обрабатывающих производств – плюс 104,2 % к такому периоду прошлого года.

По данным Тюменьстата, за четыре месяца предприятия региона произвели на 167,6 % больше свинцовых аккумуляторов для поршневых двигателей. Всего – 832,9 тыс. штук. Муки – 28 млн 126 тыс. т, молочных продуктов – 15 млн 429 т, пластмасс в первичных формах – 947 млн 530 тыс. штук.

В целом с января по апрель индекс промышленного производства региона составил 102,2 % к году ранее. Это четвертый результат по Уральскому федеральному округу. Наибольший рост показателя зафиксирован в Курганской области – плюс 140,4 %, на Ямале – 104,3 %. Наименьший – 102 % в Челябинской области, 96,8 % - в Югре.

Оксана Корнеенкова

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# индекс промпроизводства , оборудование

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