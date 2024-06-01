Более 400 сельских домов Тюменской области были благоустроены благодаря РСХБ

| Фото: предоставлено Департаментом маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк» | Фото: предоставлено Департаментом маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк»

На территории региона за время действия программы кредитования было выдано 230 млн рублей для 414 семей.

В 2024 году объем выдач льготных кредитов на благоустройство сельского жилья в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" составил 120 млн рублей для 78 семей. Чаще всего льготным займом в регионе пользуются жители Тюменского, Заводоуковского и Исетского районов Тюменской области.

Правительство РФ объявило о продлении программы развития инфраструктуры сельских агломераций. На субсидирование кредитов по льготной ставке будут направлены дополнительные бюджетные средства. Повышение качества жизни и развитие территорий за пределами городов являются частью этой программы. Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры на селе. Клиентам в возрасте от 23 до 65 лет, постоянно проживающим на сельских территориях, льготный кредит дает возможность провести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, а также сделать ремонт в жилых помещениях. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 3,875 – 7,300% годовых*. Льготная ставка для клиента по таким кредитам составляет от 3,25 до 5% годовых*.

"Для нас, селян, кредит под 3,25% позволил воплотить давние планы. Мы смогли улучшить дом. Теперь у нас появилась новая система отопления, а на оставшиеся средства мы отремонтировали крышу. Работа большая и нужная. Как говорится, "готовь сани летом", теперь мы к зиме точно готовы", – поделился мнением клиент РСХБ из Тюменского района Михаил Агапов.

* Полная информация размещена на сайте.

АО «Россельхозбанк»

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