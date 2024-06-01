Тюменцам напоминают об уголовной ответственности за поджог тополиного пуха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поджог тополиного пуха может грозить уголовной ответственностью, разъясняет сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области Алена Егерь.

“Ежегодно тополиный пух становится причиной возникновения серьезных пожаров. Горит быстро, способен поджечь дом или автомобиль в течение одной минуты. Непотушенная сигареты или спичка, проведение огневых работ или детская шалость легко могут воспламенить тополиный пух. Рекомендуем провести уборку территорий, особенно между домами и деревянными конструкциями, пресекать любые игры подростков и детей, связанных с его поджиганием. При курении потушить окурок сигареты и выбросить в негорючую урну. Не использовать открытые источники огня вблизи большого скопления пуха”, – сказала Алена Егерь.

В МЧС напоминают, что с учетом введенного особого противопожарного режима на территории Тюменской области сумма административного штрафа для граждан составляет от 10 до 20 тыс. рублей. Для должностных лиц она варьируется – от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тыс. рублей.

В случае, если нарушения приведут к возникновению пожара и причинению ущерба чужому имуществу в крупном размере, тяжкого вреда здоровью человека, либо уничтожению и повреждению лесных насаждений виновнику пожара грозит уголовная ответственность.

Инна Пахомова