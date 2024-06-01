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Тюменские студенты победили в международной олимпиаде по кибербезопасности

Общество, 16:49 19 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Школы компьютерных наук ТюмГУ Алексей Охохонин и Максим Тогачев заняли первое и второе места в Международной олимпиаде по кибербезопасности "СISCOSKILLS". В конкурсе приняли участие учебные заведения Казахстана и России.

Тюменский госуниверситет представляли студенты 4-го курса направления "Информационная безопасность", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В первом этапе участники выполняли тест по теории функционирования современных компьютерных сетей. В финале тюменцы успешно продемонстрировали практические умения в настройке коммутации, маршрутизации и IP-телефонии. Подготовка студентов к олимпиаде осуществлялась в рамках учебного процесса доцентом кафедры информационной безопасности Андреем Шабалиным.

Напомним, в этом году на направление "Информационная безопасность" в ТюмГУ выделено 65 бюджетных мест, на "Компьютерную безопасность" – 45. Приемная кампания в ТюмГУ стартует 20 июня.

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# кибербезопасность , ТюмГУ

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