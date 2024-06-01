Владимир Чейметов рассказал, вырастет ли цена на зерно нового урожая

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Цена на зерно нового урожая складывается из нескольких факторов, в том числе зависит от объема собранного по всей стране зерна. Скажется ли это на стоимости конечно продукта – хлеба, муки – пока сложно сказать. Картина сложится ближе к осени.

Об этом заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 19 июня.

"Будет ли расти цена на зерно, в настоящий момент таких предпосылок я не вижу. Вместе с тем, к сожалению, процентная ставка учетная растет. И если прошлые годы субсидированный кредит составлял до пяти процентов, то сейчас эта ставка выше. Это формирует себестоимость. Подорожало дизельное топливо, запасные части, выросли тарифы на электроэнергию. Индексация себестоимости зерна будет. Повлияет ли это на цены конечного продукта – ближе к осени станет ясно. Нужно будет смотреть, сколько в стране произведено продукции, какие сложатся цены. Пока таких прогнозов нет", - пояснил он.

В Тюменской области сложился баланс производства и потребления зерна. В среднем валовый сбор за последние пять лет в регионе составляет 1 млн 450 тыс. тонн зерна. Внутренняя потребность – 1 млн 350 тыс. тонн. Тюменские полеводы активно экспортируют зерно в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Всего 288 хозяйств Тюменской области разной формы собственности засеяли на 19 июня более 816 тыс. га, 96,6 % полей. Особенностью нынешнего сева стало увеличение посевов под технические культуры на 10 тыс. га. Также расширены посевы овощей.

Пашни, попавшие под паводковые воды на юге региона, земледельцы компенсировали паровыми участками.

Анжела Лебедева