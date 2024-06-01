Полеводы Тюменской области подтопленные пашни компенсировали паровыми участками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. га ушли под воду на юге Тюменской области во время весеннего половодья, в том числе 42 тыс. га – это пашни. Предприятия воспользовались паровыми участками для сева культур.

Об этом заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 19 июня.

"Участки в Казанском, Вагайском районе, которые ушли под воду, сейчас уже высыхают, их освобождают от коряг, мусора и потом они могут послужить для сева кормовых культур. Хорошие погодные условия года позволят компенсировать незасеянные гектары высоким урожаем", - уверен он.

Фактических убытков от пострадавших посевов в регионе не зафиксировано. Озимые культуры, посеянные в 2023 году, под затопление не попали. Прямых убытков от паводка сельхозтоваропроизводители не получили.

Всего 288 хозяйств Тюменской области разной формы собственности продолжают вести посевную кампанию. Они засеяли более 816 тыс. га, 96,6 % от запланированного объема на 19 июня. Особенностью нынешнего сева стало увеличение площадей под технические культуры на 10 тыс. га. Также расширены посевы овощей.

Семенной материал зерновых и зернобобовых культур на 80 % - тюменской селекции.

На период проведения весенне-полевых работ предприятия Тюменской области получили более 2 млрд рублей – это субсидии по программе несвязной поддержки за засеянный гектар. Также из этой суммы – 328 млн рублей – субсидия на покупку минеральных удобрений.

"Помимо целевых средств, 2,8 миллиарда получили предприятия региона льготных кредитов на проведение весенне-полевых работ. Минсельхоз России напрямую субсидирует банкам часть процентной ставки, чтобы аграрии по невысоким ставкам могли взять кредит и приобрести необходимые материальные ресурсы", - отметил Чейметов.

Особенности весеннего сева, новые культуры, перспективы урожая земледельцы региона обсудят во время Дня поля, который пройдет в Ишимском районе 14 августа, в день рождения Тюменской области.

Анжела Лебедева