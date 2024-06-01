160 кг семян сибирской ели посеяли в уватском лесопитомнике

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

160 кг семян сибирской ели на площади 2 гектара посеяли весной 2024 года в уватском лесном питомнике. Через три года здесь вырастет около 2 млн сеянцев, готовых к пересадке на земли лесного фонда.

Сеянцы ели растут медленно, поэтому требуют кропотливого ухода в течение первых трех лет. В прошлом году в уватском лесном питомнике выросло 2 млн 400 тысяч стандартных сеянцев, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Уватский базисный (постоянный) питомник был создан в 1993 году. Выращенный в нем посадочный материал можно использовать во всех наших лесничествах. Посадки из елочек, выращенных заботливыми руками уватских лесоводов, есть в каждом районе области.

Вся территория уватского питомника составляет 31,3 гектара. Под посевами ежегодно находятся 5-6 гектаров, на остальной площади расположены паровые поля, дороги и хозяйственные постройки. Паровые поля в течение сезона неоднократно обрабатывают от сорняков, пашут, боронят и перед посевом вносят удобрения.