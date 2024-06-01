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Люди воды: историю первого в Сибири водопровода представили в Тюмени

Общество, 19:53 20 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Люди воды" открыли в Тюменском драматическом театре к 160-летию создания водопровода 20 июня. 100 фотографий появления первого в Сибири деревянного водопровода и один из его фрагментов, фото современного Водоканала и картины художника Марии Волковы вошли в экспозицию.

Первая вода по трубам города побежала в 1866 году благодаря главе города Ивану Подаруеву. На приобретение "водоподъемной машины" он объявил сбор средств. Тюменская аристократия вложила в "инвестпроект" 11 тысяч 950 рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сегодня предприятие, обеспечивающее жителей Тюменской агломерации чистой питьевой водой, отличает качество и надежность.

"Самое главное – это люди, которые сделали систему водоснабжения самой качественной и надежной по всей стране. Росводоканал Тюмень – надежный партнер правительства Тюменской области, который выполняет большое количество обязательств по капитальному строительству, ремонту и реконструкции основных водозаборных сооружений, канализационно-очистных станций, насосных станций. Обеспечивает водой перспективные районы застройки", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Как заметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, предприятие находится на высокой ступени развития.

"Как и 160 лет назад Водоканал служит на благо жителей. Наши сотрудники работают 24 на семь и подают качественный ресурс потребителям. Главное для нас – люди и постоянное развитие. Мы продолжаем совершенствовать технологии. После реконструкции Метелевских сооружений качество воды улучшится еще больше", - заверила Сарбаева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Вода объединила историю Тюмени XIX, XX и XXI веков. Художник Мария Волкова написала для проекта "Люди воды" 13 работ – обложка, 12 месяцев, и создала инсталляцию. Она сотрудничает с Водоканалом давно, пишет муралы для его объектов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Когда предприятие начинает вкладываться в искусство, визуальную культуру, которая связана с людьми, тогда начинается меценатство. Это уже новый уровень построения культуры бизнеса. Это не просто проект с Водоканалом, это ода труда, людям воды. Мне было приятно использовать опыт предыдущих поколений художников – это совсем иной нравственный ориентир и заряд", - рассказала Мария.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Люди воды" – одна из стихий, которую сегодня можно наблюдать в тюменском драмтеатре.

"Выставка интересная, фрагмент деревянного водопровода у меня вызвал детский восторг. Это потрясающая вещь. Фотографии прекрасные, лица замечательные. Людей труда интересно показывать", - считает руководитель музея Тюменского драмтеатра Надежда Васькова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка будет работать до сентября. Для гостей организуют экскурсии. В августе ко Дню рождения Тюменской области организаторы экспозиции проведут праздник.

Анжела Лебедева

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# выставка , Росводоканал Тюмень , Семен Тегенцев , Тюменский драматический театр

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