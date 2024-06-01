Люди воды: историю первого в Сибири водопровода представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Люди воды" открыли в Тюменском драматическом театре к 160-летию создания водопровода 20 июня. 100 фотографий появления первого в Сибири деревянного водопровода и один из его фрагментов, фото современного Водоканала и картины художника Марии Волковы вошли в экспозицию.

Первая вода по трубам города побежала в 1866 году благодаря главе города Ивану Подаруеву. На приобретение "водоподъемной машины" он объявил сбор средств. Тюменская аристократия вложила в "инвестпроект" 11 тысяч 950 рублей.

Сегодня предприятие, обеспечивающее жителей Тюменской агломерации чистой питьевой водой, отличает качество и надежность.

"Самое главное – это люди, которые сделали систему водоснабжения самой качественной и надежной по всей стране. Росводоканал Тюмень – надежный партнер правительства Тюменской области, который выполняет большое количество обязательств по капитальному строительству, ремонту и реконструкции основных водозаборных сооружений, канализационно-очистных станций, насосных станций. Обеспечивает водой перспективные районы застройки", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Как заметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева, предприятие находится на высокой ступени развития.

"Как и 160 лет назад Водоканал служит на благо жителей. Наши сотрудники работают 24 на семь и подают качественный ресурс потребителям. Главное для нас – люди и постоянное развитие. Мы продолжаем совершенствовать технологии. После реконструкции Метелевских сооружений качество воды улучшится еще больше", - заверила Сарбаева.

Вода объединила историю Тюмени XIX, XX и XXI веков. Художник Мария Волкова написала для проекта "Люди воды" 13 работ – обложка, 12 месяцев, и создала инсталляцию. Она сотрудничает с Водоканалом давно, пишет муралы для его объектов.

"Когда предприятие начинает вкладываться в искусство, визуальную культуру, которая связана с людьми, тогда начинается меценатство. Это уже новый уровень построения культуры бизнеса. Это не просто проект с Водоканалом, это ода труда, людям воды. Мне было приятно использовать опыт предыдущих поколений художников – это совсем иной нравственный ориентир и заряд", - рассказала Мария.

"Люди воды" – одна из стихий, которую сегодня можно наблюдать в тюменском драмтеатре.

"Выставка интересная, фрагмент деревянного водопровода у меня вызвал детский восторг. Это потрясающая вещь. Фотографии прекрасные, лица замечательные. Людей труда интересно показывать", - считает руководитель музея Тюменского драмтеатра Надежда Васькова.

Выставка будет работать до сентября. Для гостей организуют экскурсии. В августе ко Дню рождения Тюменской области организаторы экспозиции проведут праздник.

Анжела Лебедева