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В Упоровском районе улучшили качество водоснабжения

Экономика, 11:53 30 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Качество водоснабжения улучшили в Упоровском районе. Год назад в райцентре запустили станцию водоподготовки после реконструкции. Ее мощность увеличили в два раза – до 1,2 тыс. куб. м в сутки. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить важным ресурсом жителей района. Также специалисты "Росводоканала Тюмень" проложили 31,6 км сетей.

Жительница с. Упорово Людмила Крафт подключила свой дом к центральному водопроводу осенью 2024 г. Это значительно улучшило водоснабжение домовладения. На участке имеется колодец, воду из него теперь используют для полива и технических нужд, а чистую водопроводную берегут для питья, готовки и быта.

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"Подрядчики сделали прокол в наш колодец, поставили счётчик. Семь-восемь кубометров мы расходуем. Всё прекрасно! Вода хорошая", - рассказала хозяйка дома.

По словам главы Упоровского района Анатолия Игловикова, увеличение мощности станции водоподготовки - значительное событие для жителей муниципального образования. Раньше многие использовали личные скважины, обслуживание которых дорого обходится. Теперь они могут подключиться к центральному водопроводу. Причем мощностей хватит на обеспечение чистой водой не только райцентра.

"Все абоненты, которые захотят подключиться, могут это сделать. Есть запас мощности не только по Упорово, но и для Бызово, Черное. Оба населенных пункта можем подключить к упоровскому водозабору", - уточнил Анатолий Игловиков.

Качество воды отслеживают регулярно: пять раз в месяц пробы отправляют на исследование в лабораторию Заводоуковска. В каждом павильоне забора воды, а в Упорово их два, сделали систему вентиляции – поставили по кондиционеру, что предотвращает образование конденсата. Также заменили все соединения и болты на нержавеющие. Такой хозяйственный подход продлит срок службы оборудования.

Отметим, инфраструктура была создана по федеральной программе "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", далее она реализуется в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Напомним, готовность строящихся в Упорово канализационных очистных сооружений составляет 70 %. Проект реализует компания "Росводоканал Тюмень" по концессионному соглашению. В июне начнется строительство сетей водоотведения. Объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , проект Чистая вода , Упоровский район

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