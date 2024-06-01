Более 44 тысяч гектаров засеяли сельхозкультурами в Абатском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Более 44 тыс. га засеяли сельхозкультурами в Абатском районе. Это на 1,3 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

"Большую часть засеянной площади занимает пшеница, около 32 тысяч га, значительно увеличился посев гороха, он размещен на площади - 6 тысяч га. Также посеяны овес, ячмень и однолетние культуры", - уточнил глава.

Посевная компания в районе завершена. Она прошла в плановом порядке, несмотря на то, что в ходе паводка было подтоплено более 3 тыс. га пашни.