Выставку к 25-летию БФРГ открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деревянный наличник, геологическое древо, кружку для сбора монет и многое другое могут увидеть тюменцы на выставке, посвященной 25-летию Благотворительного фонда развития города Тюмени. Экспозиция открыта в музее "Усадьба Колокольниковых" до конца июля.

"Главное, что мы хотели донести до людей с момента создания фонда, – это необходимость поверить в свои силы. Мы многое сделали для того, чтобы люди получили новые навыки и доступ к ресурсам, необходимых при реализации добрых дел", - сказала исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На выставку пришли партнеры фонда: представители бизнес-компаний, органов власти, некоммерческих организаций. Они отметили, что данное добровольное объединение — самая сильная команда в России в деле профессионального распределения помощи благотворителей.

"Здесь представлены не просто годы работы фонда, здесь собрались неравнодушные люди. Они хотят, чтобы город развивался, общественно и социально значимые проекты были реализованы. И на самом деле сейчас уже трудно себе представить, как бы развивались инициативы без поддержки фонда. От всего сердца желаю вам процветания и как можно больше горожан, ваших единомышленников", – сказала заместитель главы Тюмени Дина Горковец.

Наглядно представлена в картинках и цифрах 25-летняя история БФРГТ в зале-кабинете музея на втором этаже. Экспозицию сделали интерактивной. Элементы открытки тюменской художницы Rose Aspho использовали при оформлении стенда с попечителями, членами правления фонда и купцами города.

"Мы решили сквозной линией через выставку пронести наш символ – деревянный наличник. Рядом с фотографиями есть QR-коды. Можно навести на них и послушать обращения наших попечителей, а информацию о вкладе купцов нам зачитала радиоведущая Надя Антипина", – уточнила руководитель направления по связям с общественностью БФРГТ Алена Бучельникова.

Здесь можно посмотреть и коллекцию из 50 кружек Веры Баровой, а в витрине есть кружка для подаяния с надписью "На ротный образ". Она выполнена в Тюмени кустарным способом из листовой жести, датируется 1914-1920 годами. В средней части крышки пробито продолговатое отверстие для монет.

Рядом расположили фотозону с деревянным наличником и наряды, которые использовались на спектакле "На карнавале как-то раз…". Самодеятельная труппа Фонда поставила его в сентябре 2023 года. Помимо этого, представлено геологическое древо и книжный обменник, где каждый гость может прочитать стихотворение, выбрав себе в подарок книгу, и многое другое.

Напомним, БФРГТ — создатель и координатор уральской сети ресурсных центров для некоммерческих организаций. Всего их на сегодня 17: в Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областях и Югре. В 2023 году фонд привлек более 69,5 млн рублей на реализацию соцпроектов.

Виктория Макарова