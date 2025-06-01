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Логистическую роль Тюменской области отметили на ПМЭФ

Общество, 20:02 19 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В обсуждении будущего дорожной инфраструктуры с группой компаний "Автодор" принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе ПМЭФ 19 июня.

"Сегодня Тюменская область – один из ключевых транспортных узлов на карте страны. Здесь пересекаются крупные федеральные трассы, проходит Транссиб и автомобильный коридор "Запад – Восток". Логистическая роль региона растет с каждым годом", - отметил глава региона.

Он напомнил также, что самый амбициозный на сегодня в области проект - это строительство Южного обхода Тюмени, который обеспечит сквозной транзит между направлениями Екатеринбург – Омск и станет частью исполнения поручения Президента России о продлении трассы М-12 до Владивостока.

"Проект прошёл государственную экспертизу, параметры дороги уже определены: четыре полосы, протяжённость – более 20 км", - рассказал в своих социальных сетях Александр Моор.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Строительство Южного обхода позволит снять нагрузку с кольцевой автодороги, ускорить доставку грузов и создать задел под индустриальные проекты – такие, как индустриальный парк "Московский" и туркластер "Жемчужина Сибири".

В настоящее время уже завершена разработка проектной документации Южного обхода. Строительство начнется после всех подготовительных процедур.

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# Александр Моор , обход Тюмени , ПМЭФ

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