Логистическую роль Тюменской области отметили на ПМЭФ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В обсуждении будущего дорожной инфраструктуры с группой компаний "Автодор" принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе ПМЭФ 19 июня.

"Сегодня Тюменская область – один из ключевых транспортных узлов на карте страны. Здесь пересекаются крупные федеральные трассы, проходит Транссиб и автомобильный коридор "Запад – Восток". Логистическая роль региона растет с каждым годом", - отметил глава региона.

Он напомнил также, что самый амбициозный на сегодня в области проект - это строительство Южного обхода Тюмени, который обеспечит сквозной транзит между направлениями Екатеринбург – Омск и станет частью исполнения поручения Президента России о продлении трассы М-12 до Владивостока.

"Проект прошёл государственную экспертизу, параметры дороги уже определены: четыре полосы, протяжённость – более 20 км", - рассказал в своих социальных сетях Александр Моор.

Строительство Южного обхода позволит снять нагрузку с кольцевой автодороги, ускорить доставку грузов и создать задел под индустриальные проекты – такие, как индустриальный парк "Московский" и туркластер "Жемчужина Сибири".

В настоящее время уже завершена разработка проектной документации Южного обхода. Строительство начнется после всех подготовительных процедур.