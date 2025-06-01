В Тюменской области медпомощь ежегодно получают около 40 тысяч иностранцев

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Девять медицинских учреждений оказывают на системной основе услуги иностранным гражданам в Тюменской области в 2025 году. Медпомощь ежегодно получают около 40 тыс. иностранцев.

Об этом директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова рассказала на сессии "Медицина без границ. Возможности для медицинского туризма” на Питерском международном экономическом форуме 19 июня.

По ее словам, треть медицинских туристов приезжают в область из Казахстана, Туркменистана, а последние два года к ним чаще всего присоединяются жители Китая и Индии.

"С 2015 года в регионе была разработана концепция того, как мы будем развивать медицинский туризм. И подготовка была не просто с концепта или дорожной картой, а этому способствовало укрепление материально-технической базы тюменского здравоохранения и создания медицинского кластера. У нас в областном центре находится достаточно большое количество медучреждений высокого уровня", - добавила она.

Тюменские врачи оказывают кардиохирургическую помощь самым маленьким пациентам - новорожденным, а также онкологическую, офтальмологическую помощь, экстракорпоральное оплодотворение. Эти услуги востребованы как для российского потребителя, так и для иностранного, подчеркнула Наталья Логинова.

"Тюменский медтуризм развился благодаря нацпроекту, министерству здравоохранения, подготовке кадров. Медицинский туризм становится ощутимой статьей дохода области, страны и медицинских учреждений", - добавила директор департамента.

Отметим, что в прошлом году доходы от предоставления медуслуг иностранным гражданам превысили 1 млрд. долларов. Самые востребованные направления - онкология, офтальмология, гинекология, стоматология и бьюти-медицина.

Виктория Макарова