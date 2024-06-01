Фестиваль фермеров "СВОЕ" во второй раз пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй фермерский фестиваль "СВОЕ" пройдет в Тюмени накануне дня рождения Тюменской области. Специально для его проведения по заказу администрации города изготовлено 50 корнеров.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Сейчас мы ждем назначения главы города для того, чтобы согласовать возможность проведения этого замечательного праздника в преддверии юбилейного дня рождения Тюменской области. Обязательно дополнительно известим, чтобы жители могли принять в нем участие", - уточнил он.

Впервые фестиваль "СВОЕ" прошел в Тюмени в начале августа 2022 г. под эгидой "Россельхозбанка". Тогда на площади 400-летия работали более 100 павильонов с фермерской продукцией. К товаропроизводителям Тюменской области присоединились представители Югры, Ямала, Москвы, южных регионов России и Дальнего Востока.

Тюменцы и гости города смогли не только приобрести качественную продукцию по доступной цене, но и поучаствовать в дегустации блюд от шефов ресторанов, в мастер-классах, посмотрели выступления артистов.

Анжела Лебедева