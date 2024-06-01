19 специалистов приняли участие в программе "Земский фельдшер" в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

19 специалистов приняли участие в программе "Земский фельдшер" в Тюмеснкой области за последние пять лет.

Они работают в разных уголках региона. Так, фельдшер ФАПа в с.Каменка Юлия Бажукова закончила Ялуторовский филиал Тюменского медколледжа, приехала в Областную больницу № 19 (Тюменский район). По её словам, работа медицинского работника на селе сложная, но никакие трудности не сравнятся удовольствием реально помогать людям. Коллектив дружный, каждый профессионал в своём деле и готов помочь в трудную минуту.

"Программа "Земский фельдшер" предоставляет уникальную возможность молодым специалистам получить финансовую поддержку и дает шанс проявить свои профессиональные навыки, внести вклад в здоровье и благополучие сельчан. Участие в ней позволяет мне жить и работать на селе, наслаждаться спокойной атмосферой и близостью к природе, в гармонии профессиональных и личных интересов" - поделилась Юлия Бажукова.

Заведующая и фельдшер ФАПа в с. Луговое Анастасия Мурашова родилась и выросла в Омске. Там же закончила медицинский колледж и несколько лет работала фельдшером выездной бригады на подстанции скорой помощи. Анастасия с мужем всегда мечтали построить дом. Благодаря участию в программе "Земский фельдшер", она получила выплату, которая помогла ее семье в покупке недвижимости. В 2022 году их заветная мечта сбылась – они купили дом в с. Каменка, сообщает пресс-служба Областной больницы № 19.