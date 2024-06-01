7 лифтов и 3 эскалатора установили в новом терминале аэропорта Рощино в Тюмени

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

7 лифтов и 3 эскалатора установили на данном этапе реконструкции аэропорта Рощино в Тюмени. В настоящий момент ведутся работы по остеклению фасада и кровельные работы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

23 июня - 1 год с начала реконструкции аэропорта, т. е. с момента закладки "Капсулы времени", когда был дан официальный старт строительству нового пассажирского терминала в Рощино.

За первый год на объекте полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций, кладка кирпичных перегородок, газобетонных блоков первого этажа. Выполнена значительная часть работ по устройству внутренних инженерных сетей и продолжается работа по внутренней отделке помещений.

Объем работ 1-го этапа составляет около 19 тыс. кв. м. В его рамках возведут 2 новых телетрапа, новый медпункт, полноценную комнату матери и ребенка, увеличат зоны ожидания пассажиров, новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности. Также будет заложено начало новому облику аэровокзала, в том числе, сплошной стеклянный центральный фасад и новая форма кровли в виде крыла.

После завершения работ по всем трем этапам строительства пропускная способность аэровокзала увеличится с 600 пассажиров в час до 1 тыс. 940. Планируемая дата завершения 1-го этапа - 31 декабря 2024 года.