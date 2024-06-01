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Доступ к разработке торфяных месторождений должен быть упрощен, считают тюменские депутаты

Политика, 11:30 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт использования торфа на полях на полях "Агрофирмы "КРиММ", необходимо распространять и для других сельскохозяйственных предприятий региона, работающих на земле. Это один из практических выводов выездного заседания комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, на котором обсудили тему состояния и динамики плодородия пахотных земель, сообщает пресс-служба облдумы.

"Здесь очень хороший пример того, как используется торф в поддержании почвенного плодородия земли", - председатель комитета Оксана Величко.

Специалисты - аграрники убеждены, что одним из эффективных источников повышения плодородия почв является торф - уникальное и ценнейшее природное богатство, как бы специально созданное для применения в сельском хозяйстве.

Но на сегодняшний день есть вопросы с доступом к месторождениям торфа.

"Поскольку это полезное ископаемое, то его использование регулирует три министерства страны, - сообщила Оксана Величко. – Зарегулированность вопросов порождает сроки – от идеи зайти на торфяное месторождение до момента начала выработки обычно проходит 2,5-3 года. Не всякий инвестор может это выдержать".

Тюменская область входит в тройку лидеров регионов РФ по запасам торфа, уступая только Томской и Вологодской областям. По добыче ископаемого наш регион входит в десятку. Добывают торф в Упоровском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

Сегодня в контексте геополитических вызовов добыча и переработка торфа — перспективное направление, считает Оксана Величко.

"В Тюменской области всегда успешно его добывали и эффективно использовали. Теперь пришло время дать новый толчок развитию этого направления добычи полезных ископаемых с учетом современных производственных подходов и новых технологий", — отмечала она на специальном мероприятии в музейном комплексе имени Словцова, которое проходило в мае 2024 года.

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# облдума , Оксана Величко , торф

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