Тюменский театр кукол готовит премьеры к новому творческому сезону

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три новых спектакля - "Как ежик медвежонка спасал", "Красавица и чудовище", "Вода" – представит Тюменский театр кукол в новом 79-м сезоне.

"Как ежик медвежонка спасал" покажут 31 августа. На репетиции спектакля приедет столичный режиссер Валерий Баджи. Готова приступить к работе главный художник Ханты-Мансийского театра кукол Лилия Жамалетдинова. Она знакома тюменскому зрителю по спектаклю “Умная собачка Соня”.

В декабре состоится большая премьера, на которой будет держаться вся новогодняя кампания сезона. Спектакль “Красавица и чудовище” представит художественный руководитель по театральной деятельности Тюменского концертно-театрального объединения Наталья Явныч в тандеме с главным художником театра кукол Сергеем Перепелкиным.

“Пытаемся соблюсти некий баланс. Театр должен быть образным, но между тем, это все-таки новогодний праздник, мы не можем перегружать зрителя глубокими смыслами, нам нужно создать праздничное настроение. Беру классический сюжет “Красавицы и чудовища”, не придумывая дополнительные линии, раскрываю суть произведения. Суть проста: за чудовищной внешностью может скрываться нежное, трепетное сердце, порой сила любви может творить чудеса и спасать людей от смерти. Есть такие вечные темы, которые будут понятны и взрослым, и детям”, – поделилась Наталья Явныч.

Будет занята почти вся труппа, задействуют несколько составов. Спектакли под Новый год идут очень интенсивно, нагрузка большая. Как говорит режиссер, актерам придется выкладываться на 200 %, но они привыкли к этому.

Еще одна премьера намечена на конец сезона. Это беби-спектакль “Вода” режиссера Юрия Устюгова.

“Постановка адресована самым маленьким зрителям от десяти месяцев. По большому счету это, конечно, не театр в чистом виде, как мы привыкли понимать. Ранее его 45-минутный спектакль “Первый снег” привел нас в искреннее изумление. На сцене происходило действо, которое сложно назвать театром, но малыши смотрели, не отрываясь, и смеялись”, – рассказал директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Открытие театрального сезона состоится 13 сентября. В этот день горожан семьями ждут на показ “Белоснежку”.

Отметим, в 78-м сезоне коллектив театра кукол показал около 770 спектаклей. Их посмотрели более 170 тыс. зрителей. Генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина отметила, что эти цифры с каждым разом растут. Театр востребован не только у жителей города, но и гостей, которые узнают о постановках из афиш в отелях и гостиницах.

Инна Пахомова