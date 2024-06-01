В Тюменском районе для реконструкции распредсетей задействованы почти 80 энергетиков

Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень» Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Специалисты "Россети Тюмень" продолжают комплексную реконструкцию распределительных сетей в самом густонаселенном районе Тюменской области. За минувшую неделю протяженность реконструированных ЛЭП в 6 муниципальных образованиях Тюменского района достигла 14 км (рост в 1,5 раза), сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

Напомним, всего с начала июня 2024 года энергетики заменили более 14 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %. Для подвеса СИП установлено 58 железобетонных опор – они пришли на замену деревянным аналогам, выработавшим свой ресурс. Кроме того, для удобства дальнейшего обслуживания ЛЭП специалисты выполняют вынос опор с частных земельных участков.

На неделе с 24 по 30 июня работы продолжатся на четырех ЛЭП 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО. В них задействованы 79 специалистов и 26 единиц техники. Для безопасности энергетиков при выполнении работ в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте "Россети Тюмень" в социальной сети ВКонтакте.