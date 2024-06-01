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Выставка об истории торговых рядов откроется в Ялуторовске

Общество, 16:05 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Новая выставка "Усердием и капиталом купеческим" откроется в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске 27 июня. Торговые ряды появились в центре города в 1821 году, экспозиция раскроет их двухвековую историю.

Деревянные закрытые лавки стояли в форме "каре". В 1901 году по инициативе ялуторовского купца Лагина часть строения, выходящего на собор, заменили двумя каменными постройками, вытянутыми вдоль улицы Вознесенской.

Выставка включает около 100 экспонатов. Это предметы купеческой торговли: бакалея, мануфактуры, изделия из стекла, кожи, а также телега, сани, конская упряжь и другие вещи, характеризующие крестьянский быт и торговлю.

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# выставка , музеи , Торговые ряды

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