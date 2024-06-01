Участок улицы Алебашевской закроют до конца августа в Тюмени

| Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

До 31 августа будет закрыт для транспорта участок ул. Алебашевской в Тюмени на участке от пр. Солнечный до ул. Газовиков.

Ограничение вводится с 26 июня в связи с выполнением работ по ремонту моста в районе оз. Алебашево, сообщает городская администрация.

Пути объезда: улицы Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября.

На время работ по автомобильной дороге ул. Алебашевской в сторону ул. Дружбы на участке от ул. Дружбы до ул. Газовиков будет организовано двустороннее движение через встречное движение.

На пр. Солнечный также можно будет попасть с ул. Алебашевской. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.