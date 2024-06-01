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Главный трансплантолог России посетил медучреждения Тюменской области

Общество, 19:00 26 июня 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и делегация специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова посетили медучреждения Тюменской области. Ключевой целью поездки стал аудит соблюдения методических рекомендаций и поддержка развития направления оказания трансплантационной помощи.

В ходе рабочего визита состоялось совещание с директором департамента здравоохранения Тюменской области Натальей Логиновой, руководителями больниц и главными внештатными специалистами.

"Встреча с нашими коллегами в Тюмени в таком расширенном составе, включая руководителей департамента, показала готовность к дальнейшему развитию направления здесь. Обсуждались соответствующие вопросы применяемых технологий, отбора пациентов, их ведения до трансплантации и после", — прокомментировал Сергей Готье.

Сегодня в центре трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 выполняются операции по трансплантации почки, печени и сердца, сообщает областной департамент здравоохранения. Введены в практику подходы к иммунологическому мониторингу. Специалистами регулярно проводятся дистанционные консультации с применением телемедицинских технологий с ФГБУ НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова.

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# совещание , трансплантация

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