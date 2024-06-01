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Более 24,5 млрд рублей направят в России на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями

Общество, 19:07 27 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями выделит правительство РФ.

"Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами", – сказал глава кабмина Михаил Мишустин. Правительство продолжает работу по поддержке детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тыс. детей. Еще около 300 – получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации.

Перечень препаратов, которые закупаются через фонд, расширяется. Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики.

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