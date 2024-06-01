Необычные профессии назвали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Необычные профессии назвали в Тюменской области. В их число вошли капитаны, десантники, изготовители конфет. Всего в региональной базе вакансий представлено 28,2 тыс. предложений о трудоустройства. Основная их часть приходится на сферы образования, культуры, спорта и досуга, а также строительства.

Шесть капитанов, пять бортпроводников, пять матросов и 12 составителей поездов готовы принять на работу предприятия региона. Шесть мест открыты для парашютистов-десантников пожарных.

Есть работа для одного изготовителя конфет, одного изготовителя натуральной колбасной оболочки, одного оператора пульта управления и 17 операторов стиральных машин.

Всего в списке 222 необычные профессии для служащих и 163 – рабочих специальностей, пишет "Вслух.ру".

В помощь соискателям — интерактивный сайт департамента труда и занятости населения czn.admtyumen.ru. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3. Телефоны: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.