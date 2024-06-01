Тюменских студенток отметили на всероссийском конкурсе для первокурсников

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Двух студенток из Тюменской области отметили на всероссийском проекте "Твой ход". Дарья Исакова из ТюмГМУ и Арина Решетникова из ТГИК в числе лучших участников первого модуля конкурсного трека "Первопроходец".

Девушки провели мероприятия в своих вузах, проявив лидерские качества и активную гражданскую позицию, сообщает инфоцентр правительства региона.

В этом сезоне впервые был запущен трек для первокурсников, чтобы познакомить их с возможностями студенческого сообщества страны и системы молодежной политики. В первом модуле трека приняли участие почти 20 тыс. человек, до этапа защиты проектов дошли 384 конкурсанта. Лучших наградили в День молодежи в Москве.