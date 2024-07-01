Тюменцам доступен бесплатный курс "Развитие туристического потенциала в регионах России"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс "Развитие туристического потенциала в регионах России" вышел на сайте образовательной программы Архитекторы.рф. Он посвящен современному состоянию туристической отрасли в стране и разработке качественных продуктов для туристов — начиная со сбора данных и заканчивая реализацией креативных концепций.

По информации института ДОМ.РФ, курс состоит из 24 уроков, полезен архитекторам, авторам туристических маршрутов, сотрудникам туроператоров и турагентств, работникам гостиниц и курортов.

"Слушатели курса узнают, как устроена отрасль внутреннего туризма в России, как создавать туристические проекты и находить для них финансирование, как распределяются зоны ответственности архитекторов, менеджеров и других специалистов при создании туристических продуктов. В наших проектах по городскому развитию мы всегда стремимся раскрыть туристический потенциал территории, а также просчитываем максимально возможную нагрузку на инфраструктуру и анализируем характеристики туристического потока", — рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Видеоуроки для курса записали архитекторы, исследователи, представители государственного сектора, руководители компаний, предприниматели — профессионалы самых разных сфер и направлений, которые так или иначе связаны с развитием индустрии.

Всего на сайте Архитекторы.рф опубликовано уже 20 курсов. Они доступны бесплатно после регистрации.