Заводоуковские аграрии заготовили почти шесть тысяч тонн сенажа
469 тонн сена, 5 тыс. 990 - сенажа и 600 тонн многолетних трав заготовили для нужд животноводства земледельцы Заводоуковского округа за июнь.
Глава округа Светлана Касенова написала в своих аккаунтах в соцсетях, что вторая половина июня была щедра на осадки. В среднем по округу месячная норма превышена почти в два раза.
"Главные агрономы ведущих предприятий округа заверяют, что все сельхозтоваропроизводители, которые успели завершить гербицидную обработку, от этой погоды будут в плюсе. Аграрии обработали более 80 процентов посевов от плана. Несмотря на неукоснительное соблюдение нормативов работниками отрасли сельского хозяйства в растениеводстве большую роль играет природный фактор. Погодные аномалии могут негативно повлиять на результат уборочной. Уверена, профессионализм специалистов АПК нивелирует природные риски!", - рассказала Касенова.
Заготовку грубых и сочных кормов на предстоящую зимовку скота полеводы региона ведут активно. На конец июня в Тюменской области скосили 5 тыс. гектаров кормовых культур. 13 хозяйств заготовили более 25,5 тыс. тонн сенажа.