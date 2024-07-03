Заводоуковские аграрии заготовили почти шесть тысяч тонн сенажа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

469 тонн сена, 5 тыс. 990 - сенажа и 600 тонн многолетних трав заготовили для нужд животноводства земледельцы Заводоуковского округа за июнь.

Глава округа Светлана Касенова написала в своих аккаунтах в соцсетях, что вторая половина июня была щедра на осадки. В среднем по округу месячная норма превышена почти в два раза.

"Главные агрономы ведущих предприятий округа заверяют, что все сельхозтоваропроизводители, которые успели завершить гербицидную обработку, от этой погоды будут в плюсе. Аграрии обработали более 80 процентов посевов от плана. Несмотря на неукоснительное соблюдение нормативов работниками отрасли сельского хозяйства в растениеводстве большую роль играет природный фактор. Погодные аномалии могут негативно повлиять на результат уборочной. Уверена, профессионализм специалистов АПК нивелирует природные риски!", - рассказала Касенова.

Заготовку грубых и сочных кормов на предстоящую зимовку скота полеводы региона ведут активно. На конец июня в Тюменской области скосили 5 тыс. гектаров кормовых культур. 13 хозяйств заготовили более 25,5 тыс. тонн сенажа.