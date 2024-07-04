12 программ обучения доступно для молодых тюменцев в центре "Аванпост"

| Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Приемная кампания стартовала в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Она продлится до конца августа. В 2024 году можно записаться на 12 программ по трем направлениям: социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое, сообщает пресс-служба центра.

Приемная комиссия будет работать с понедельника по четверг с 10 до 16 часов, в пятницу - с 10 до 15 часов, в субботу по предварительной записи.

Более подробную информацию о центре, программах обучения, наличии свободных мест можно узнать в группе во Вконтакте.