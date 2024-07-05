Сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия на региональных трассах
Общество, 14:07 05 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мероприятие "Трасса" проводят сотрудники Госавтоинспекции на 50-километровой зоне от областной столицы на федеральных автодорогах Тюмень - Омск, Тюмень - Ханты-Мансийск, Курган - Тюмень 5 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями о выборе безопасной скорости, вручают памятки.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области