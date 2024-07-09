В Ялуторовске потушили пожар в продуктовом магазине

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожар в продуктовом магазине ликвидировали по ул. Лизы Чайкиной, 10 в Ялуторовске 8 июля. Сотрудники пожарных служб по прибытию установили, что горит кровля здания. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

К тушению пожара было привлекли три единицы техники и 11 человек личного состава 24-го ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар был оперативно ликвидирован на площади 70 кв.м.