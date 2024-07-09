В Тюменской области на улучшение жилищных условий сельчан направили 20 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей направили на улучшение жилищных условий жителей сельских территорий в Тюменской области за полгода. В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" семьи могут построить дома, сельхозпроизводители - получить поддержку, села – благоустроенные общественные территории, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса.

В Тюменском районе субсидии на возведение собственного дома уже получили 17 семей. Размер выплаты зависит от состава семьи. Участвовать в программе могут жители сел, которые работают в сельском хозяйстве, социальной сфере или ветеринарии. Один из критериев — нуждаемость в улучшении жилплощади, а вот ограничений по возрасту нет.

По словам заместителя главы Тюменского района Станислава Кагарлыка, семья из двух супругов без детей может рассчитывать на 900 тыс. рублей господдержки. А многодетные родители – уже на 2,5 млн рублей и выше в зависимости от количества детей.

Также программа предусматривает поддержку сельхозпроизводителей и мероприятий по благоустройству. Так, в Онохино установили фонари для уличного освещения, в Боровском – спортивную площадку. Еще в пяти населенных пунктах – детские городки.

В ведомстве отметили, что на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Тюменской области, на 2024 год запланировано направить 23 млн рублей.

Оксана Корнеенкова