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В Тюмени набирают студентов на новые программы по адаптивной и лечебной физкультуре

Общество, 11:56 09 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на новые программы дополнительного профессионального образования (ДПО) по адаптивной и лечебной физкультуре открыт в Тюменском медицинском университете. Они рассчитаны на широкий круг специалистов, сообщает вуз.

Студентам, медикам, тренерам предлагают пройти обучение по направлениям: "Физическая реабилитация и адаптивная физическая культура для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья", "Лечебная и адаптивная физическая культура. Современные технологии", "Лечебная и адаптивная физическая культура. Избранные вопросы", "Профессиональная этика в физической культуре, адаптивной физической культуре и адаптивном спорте".

Наряду с новыми, в вузе успешно реализуется курс повышения квалификации по физической реабилитации и адаптивной физической культуре для лиц с отклонением в состоянии здоровья. Занятия проводит автор программы доцент Тюменского медицинского университета, директор Тюменского регионального отделения "Лига преподавателей высшей школы" Елена Августа. Ее программа является победителем Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО 2020 года "Образовательный марафон".

Связаться с куратором программ Еленой Августой можно по электронной почте: orex22.07@yandex.ru.

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# адаптация , Тюменский медицинский университет

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