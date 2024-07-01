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Двойные дипломы получили студенты программы "Экономика и анализ данных" ТюмГУ

Общество, 17:45 10 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дипломы двух вузов получили студенты программы "Экономика и анализ данных" Тюменского госуниверситета. Они защитили выпускные квалификационные работы сразу перед комиссиями двух вузов — ТюмГУ и НИУ ВШЭ.

Программа реализовывалась в ТюмГУ на базе финансово-экономического института с привлечением преподавателей школы компьютерных наук, а в НИУ ВШЭ — на базе факультета экономических наук совместно с факультетом компьютерных наук. За четыре года обучения студенты изучили теорию современной экономической науки и приобрели прикладные навыки работы с аналитическими инструментами, включая интеллектуальный анализ данных, работу с большими данными и искусственным интеллектом, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Выпускные квалификационные работы были разнообразны по тематике — от постшкольной образовательной мобильности до монетарной политики государства. Ряд работ были выполнены на уникальных данных, предоставленных лабораториями НИУ ВШЭ.

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# НИУ ВШЭ , ТюмГУ

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