Двойные дипломы получили студенты программы "Экономика и анализ данных" ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дипломы двух вузов получили студенты программы "Экономика и анализ данных" Тюменского госуниверситета. Они защитили выпускные квалификационные работы сразу перед комиссиями двух вузов — ТюмГУ и НИУ ВШЭ.

Программа реализовывалась в ТюмГУ на базе финансово-экономического института с привлечением преподавателей школы компьютерных наук, а в НИУ ВШЭ — на базе факультета экономических наук совместно с факультетом компьютерных наук. За четыре года обучения студенты изучили теорию современной экономической науки и приобрели прикладные навыки работы с аналитическими инструментами, включая интеллектуальный анализ данных, работу с большими данными и искусственным интеллектом, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Выпускные квалификационные работы были разнообразны по тематике — от постшкольной образовательной мобильности до монетарной политики государства. Ряд работ были выполнены на уникальных данных, предоставленных лабораториями НИУ ВШЭ.