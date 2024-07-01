В Тюменской области число погибших в ДТП снизилось на 7 % за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7 % уменьшилось количество случаев гибели людей в авариях в Тюменской области за полгода. Для сравнения использованы данные того же периода годом ранее, сообщает информационный центр правительства региона.

"Уменьшение количества случаев гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях – не повод расслабляться. Вместе с Госавтоинспекцией и дорожниками мы продолжим активную профилактическую работу, направленную на соблюдение правил движения и обеспечение безопасности движения на автомагистралях региона, улицах наших городов и сел", – подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения.

В числе мер, которые направленны на снижение количества и тяжести последствий аварий, указаны развитие и усовершенствование систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках и продолжение работы по их ликвидации, устранению колейности, совершенствованию дорожной разметки. А также увеличение количества нарядов ДПС на наиболее загруженных дорогах, соблюдение подрядчиками при ремонте требований безопасности.

По оценке начальника управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрея Миллера, основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями на федеральных и региональных трассах стали превышение скорости, нарушение правил перестроения и обгона, выезд на полосу встречного движения. Причем летом растет их количество с участием мотоциклов, мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

"Наша совместная работа с правительством Тюменской области дает определенные результаты. Мы принимаем дополнительные меры для снижения аварийности на дорогах региона и уменьшения количества погибших в ДТП. Это наша общая основная задача", – отметил начальник регионального управления ГАИ.