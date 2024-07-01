Жителей Тюмени приглашают на экскурсии по выставке "Вся Сибирь"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Вся Сибирь" работает в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени. Желающим проведут экскурсию и дадут прикоснуться к редким изданиям.

Экспозиция постоянная. На стенах развешаны гравюры, за стеклом — книги, выпущенные фондом "Возрождение Тобольска", и серия медалей "Славен град Тобольск". Коллекция памятных медалей насчитывает в своем собрании 32 наградных знака и оценивается специалистами не только как краеведческим памятник, но и как феномен истории отечественного искусства и культуры. Второго такого в современной истории России нет, убеждены они.

Можно ознакомиться с экспозицией как самостоятельно, так и послушать сотрудника библиотеки. По выставке проводят экскурсии — для одиночных посетителей и для организованных групп. Они бесплатны.

"Если один проявил интерес к выставке, сотрудники рассказывают для него. Экспонаты находятся в витринах, но если человек заинтересован, то их открывают, вытаскивают книги. У нас есть очень редкие книги, которые стоят сотни тысяч рублей. Мы даем возможность читателю полистать эти уникальные издания. У нас есть книги по Достоевскому, Чехову. Есть цельногравированная книга художника-графика Нины Казимовой "Возвращение Тобольска". Более двух лет она вручную делала это издание. Основой послужило эссе Валентина Распутина. Редко у кого есть возможность приобрести такую книгу, придя к нам, можно познакомиться с ней", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Наталья Высоцкая.

В библиотеке гордятся дружбой с председателем президиума общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадием Елфимовым, здесь ему благодарны за большое количество подаренных книг.

"Мы с удовольствием все расскажем, покажем, дадим возможность поработать с любимым источником. Аркадий Григорьевич не создает посредственность. У него каждое издание шедевр, праздник. Даже листать эти книги — одно удовольствие. Редакторский состав, бумага, переплет — все на высшем уровне", —добавила заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки.

Выставка "Вся Сибирь" открылась в Центральной городской библиотеке в 2014 году. Тогда ее разместили в отдельном помещении. Сейчас экспозицию можно посмотреть в читальном зале. Часы работы: с 10 до 19 часов с понедельника по пятницу, с 10 до 18 в субботу, в воскресенье выходной.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова