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В Тюменской области впервые пройдет онлайн-жеребьевка разрешений на охоту

Общество, 19:11 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-жеребьевка по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Тюменской области впервые пройдет 15 июля. Будет представлена охота на кабана, медведя бурого и волка.

Как сообщает региональный департамент информатизации, это первая из 17 онлайн-жеребьевок, которые пройдут в сезон охоты 2024-2025 гг. Жеребьевка проводится в том случае, если количество поступивших заявок превышает количество распределяемых разрешений.

Победитель жеребьевки получает уведомление о смене статуса заявления на распределение разрешений на добычу на Портале услуг Тюменской области.

Видеотрансляция процедуры жеребьевки ведется в режиме реального времени на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и в сообществе Госохотдепартамента Тюменской области.

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# информатизация , охота

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