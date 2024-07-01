В Тюменской области впервые пройдет онлайн-жеребьевка разрешений на охоту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-жеребьевка по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Тюменской области впервые пройдет 15 июля. Будет представлена охота на кабана, медведя бурого и волка.

Как сообщает региональный департамент информатизации, это первая из 17 онлайн-жеребьевок, которые пройдут в сезон охоты 2024-2025 гг. Жеребьевка проводится в том случае, если количество поступивших заявок превышает количество распределяемых разрешений.

Победитель жеребьевки получает уведомление о смене статуса заявления на распределение разрешений на добычу на Портале услуг Тюменской области.

Видеотрансляция процедуры жеребьевки ведется в режиме реального времени на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и в сообществе Госохотдепартамента Тюменской области.