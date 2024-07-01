Директор частного детсада в Тюмени украла из бюджета 760 тысяч рублей

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

760 тысяч рублей украла из муниципального бюджета директор частного детского сада в Тюмени. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с мая 2021 г. по июнь 2023 г. предоставляла в департамент образования администрации города документы на возмещение понесённых затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг по образованию и содержанию детей, которые фактически дошкольное учреждение не посещали.

Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 760 тыс. рублей. Обвиняемая возместила его полностью. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.