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Вопрос с организацией движения на ул. Эрвье решат в Тюмени

Общество, 12:27 16 июля 2024

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени встретились с сотрудниками департаментов и представителями ГИБДД по поводу организации движения на ул. Эрвье, 30. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Он отметил, что сейчас идет проработка и согласование схемы движения, которая решит проблему. Вопрос находится на контроле руководителя управы Центрального административного округа Тюмени Артема Павлюченко.

Остановочный павильон появится в Тюмени на ул. Вьюжной. Об его отсутствии сообщили главе города жители района. Максим Афанасьев отметил, что в бюджете Тюмени средства в этом году предусмотрены. Управой Калининского округа организованы работы по заключению контракта и установке павильона до 1 сентября.

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# благоустройство , дорожное движение , Максим Афанасьев

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