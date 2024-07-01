Вопрос с организацией движения на ул. Эрвье решат в Тюмени
Жители Тюмени встретились с сотрудниками департаментов и представителями ГИБДД по поводу организации движения на ул. Эрвье, 30. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
Он отметил, что сейчас идет проработка и согласование схемы движения, которая решит проблему. Вопрос находится на контроле руководителя управы Центрального административного округа Тюмени Артема Павлюченко.
Остановочный павильон появится в Тюмени на ул. Вьюжной. Об его отсутствии сообщили главе города жители района. Максим Афанасьев отметил, что в бюджете Тюмени средства в этом году предусмотрены. Управой Калининского округа организованы работы по заключению контракта и установке павильона до 1 сентября.