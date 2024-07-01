Пиксельное сердце установили на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия"

9 августа, на Цветном бульваре в Тюмени заработает инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!". Обратный отсчёт до его открытия был запущен 16 июля у арт-объекта Пиксельное сердце, который на протяжении восьми месяцев встречал гостей стенда Тюменской области на выставке-форуме "Россия" в Москве.

На открытии арт-объекта собрались волонтёры тюменского стенда, посетители выставки на ВДНХ и жители областного центра. Для них провели викторину, посвященную выставке "Россия" и истории Тюменской области. Победители получили на память брендированные футболки.

"Открытие инфопарка будет приурочено к юбилею Тюменской области и станет продолжением работы выставки "Россия" для всех тех гостей и жителей региона, кто не смог посетить его на ВДНХ", - рассказала директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Напомним, за всё время выставки почти 1 млн человек побывал на стенде Тюменской области. Самым запоминающимся стал визит президента России Владимира Путина, который назвал пиксельное сердце Тюменской области "Берегиней".

Инфопарк будет работать ежедневно с 12 до 22 часов на Цветном бульваре Тюмени. Культурная программа будет начинаться с 17 часов вечера. Здесь гости смогут узнать о проектах будущего, в том числе, о межвузовском кампусе, который строится благодаря федеральному национальному проекту.

"Экспозиция Тюменской области продолжит жить уже здесь в Тюмени. На выставке "Россия" она не закончилась. У нас будут различные викторины, интерактивы, связанные с регионом и историей родного края", - добавила экскурсовод выставки на ВДНХ Ольга Глухова.

Николай Ступников