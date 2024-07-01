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Водопровод к деревне Головина построили в Тюменском районе

Общество, 11:43 17 июля 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

7 тыс. 250 метров водопроводных сетей из современных полимерных материалов построил Тюменский водоканал от с. Онохино до д. Головина. Качество проверили роботами телеинспекции, а также провели промывку и дезинфекцию трубопроводов.

Подключение нового водопровода к действующим сетям совместили с плановыми работами по замене запорной арматуры, что позволит минимизировать ограничение услуг водоснабжения. Замена запорной арматуры повысит надежность, а подключение к магистральным сетям улучшит качество водоснабжения.

В д. Головина проживает более 300 человек. Центральное водоснабжение там уже было, но обеспечение чистой городской водой стало возможно только после заключения концессионного соглашения между администраций Тюменского района, Росводоканал Тюмень и региональным правительством.

"В прошлом году мы обеспечили качественным и надёжным водоснабжением село Онохино, в этом году довели сеть до Головина. Чтобы всем абонентам хватало воды даже в засушливые летние дни, построили водонасосную станцию", - отметила гендиректор Росводоканал Тюмень Ольга Сарбаева.

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