Водопровод к деревне Головина построили в Тюменском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

7 тыс. 250 метров водопроводных сетей из современных полимерных материалов построил Тюменский водоканал от с. Онохино до д. Головина. Качество проверили роботами телеинспекции, а также провели промывку и дезинфекцию трубопроводов.

Подключение нового водопровода к действующим сетям совместили с плановыми работами по замене запорной арматуры, что позволит минимизировать ограничение услуг водоснабжения. Замена запорной арматуры повысит надежность, а подключение к магистральным сетям улучшит качество водоснабжения.

В д. Головина проживает более 300 человек. Центральное водоснабжение там уже было, но обеспечение чистой городской водой стало возможно только после заключения концессионного соглашения между администраций Тюменского района, Росводоканал Тюмень и региональным правительством.

"В прошлом году мы обеспечили качественным и надёжным водоснабжением село Онохино, в этом году довели сеть до Головина. Чтобы всем абонентам хватало воды даже в засушливые летние дни, построили водонасосную станцию", - отметила гендиректор Росводоканал Тюмень Ольга Сарбаева.