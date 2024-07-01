  • 18 июля 202418.07.2024четверг
  • USD88,0872
    EUR96,3046
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер северный

Тюменским разработчикам электроники предлагают выиграть грант до 50 млн рублей

Экономика, 19:01 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант до 50 млн рублей получат разработчики в области электроники по итогам конкурса "Развитие-Электроника" в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции". Его проводят Минпромторг России и Фонд содействия инновациям.

Грант могут выиграть малые предприятия, разрабатывающие новые изделия электроники, материалы, оборудование и программное обеспечение. Заявки принимают до 29 августа.

Максимальный размер поддержки – до 50 млн рублей с условием внебюджетного софинансирования, составляющего не менее 15 % от суммы гранта. Плановые сроки выполнения техпроекта – 12, 18 или 24 месяца.

Проект должен соответствовать одному из девяти направлений. Побродней по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , Минпромторг РФ , Фонд содействия инновациям

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 18.07.2024Тюменским разработчикам электроники предлагают выиграть грант до 50 млн рублей
17:03 18.07.2024В Тюмени открыта регистрация в Школу предпринимательства
16:41 18.07.2024В Тюмени организована ускоренная отправка по железной дороге наливных грузов в спецконтейнерах
16:19 18.07.2024Спикер урбанистического форума в Тюмени рассказала о проблемах редевелоперов