Тюменским разработчикам электроники предлагают выиграть грант до 50 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант до 50 млн рублей получат разработчики в области электроники по итогам конкурса "Развитие-Электроника" в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции". Его проводят Минпромторг России и Фонд содействия инновациям.

Грант могут выиграть малые предприятия, разрабатывающие новые изделия электроники, материалы, оборудование и программное обеспечение. Заявки принимают до 29 августа.

Максимальный размер поддержки – до 50 млн рублей с условием внебюджетного софинансирования, составляющего не менее 15 % от суммы гранта. Плановые сроки выполнения техпроекта – 12, 18 или 24 месяца.

Проект должен соответствовать одному из девяти направлений. Побродней по ссылке.