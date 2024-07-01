40 студентов ГАУ Северного Зауралья получат по 1 млн рублей на реализацию стартапов

| Фото: gausz.ru | Фото: gausz.ru

40 проектов студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья признаны конкурентоспособными и имеющими рыночные перспективы. Их авторы стали победителями конкурса "Студенческий стартап" (очередь V) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2024 году, который реализуется Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям. Они получат по 1 млн рублей на реализацию стартапов, сообщает пресс-служба вуза.

Всего на конкурс было подано 7 тыс. 700 заявок из 73 регионов России. Каждый стартап оценивался жюри на предмет технологичности, рыночных перспектив, конкурентоспособности и квалификации. Победу одержали 2 тыс. студентов, из них 64 - из тюменских вузов. ГАУ Северного Зауралья стал лидером по количеству победителей не только в регионе, но и среди аграрных вузов.

Конкурс проводился по семи направлениям. Студенты ГАУ Северного Зауралья выиграли в четырех - "Биотехнологии" (32 проекта), "Цифровые технологии" (4 проекта), "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" (3 проекта), "Креативные индустрии" (1 проект).