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Дополнительные наряды ДПС будут дежурить на дачных трактах в Тюменской области

Общество, 17:02 19 июля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Контроль на дорогах усилит Госавтоинспекция Тюменской области в предстоящие выходные. Дополнительные наряды ДПС будут нести службу в местах отдыха на региональных и федеральных автодорогах, дачных трактах.

Также автоинспекторы проведут рейды по безопасности мотоциклистов и мероприятия по противодействию пьяному вождению, сообщает Госавтоинспекция региона.

В предыдущие выходные июля на дорогах Тюменской области произошло 33 ДТП. В них погибли четыре человека, 62 человека ранены.

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# Госавтоинспекция , рейды

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