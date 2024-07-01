Дополнительные наряды ДПС будут дежурить на дачных трактах в Тюменской области
Общество, 17:02 19 июля 2024
| Фото: ИА Тюменская линия
Контроль на дорогах усилит Госавтоинспекция Тюменской области в предстоящие выходные. Дополнительные наряды ДПС будут нести службу в местах отдыха на региональных и федеральных автодорогах, дачных трактах.
Также автоинспекторы проведут рейды по безопасности мотоциклистов и мероприятия по противодействию пьяному вождению, сообщает Госавтоинспекция региона.
В предыдущие выходные июля на дорогах Тюменской области произошло 33 ДТП. В них погибли четыре человека, 62 человека ранены.