Стеклянный атриум длиной в 150 метров украсит фасад обновленного аэропорта Рощино

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Главным украшением обновленного аэропорта им. Дмитрия Менделеева станет стеклянный атриум вдоль лицевой части фасада. Его длина составит 150, а ширина 25 метров. Он объединит все пространство воздушной гавани. Стекло декорировано солнцезащитной волной, составленной из стилизованных под капли формул воды и воздуха. Подобный дизайн со временем объединит атриум и внутреннее пространство Рощино в единый архитектурный ансамбль.

Об этом в рамках пресс-тура для представителей тюменских средств массовой информации рассказала пресс-секретарь организации Мария Попова.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На сегодняшний день в Рощино продолжается реализация первого этапа реконструкции воздушных ворот Тюмени. На 60 % выполнены работы по возведению нового трехэтажного здания внутренних воздушных линий. Его введут в эксплуатацию к концу текущего года с опережением графика.

"В этом здании предусмотрены два телескопических трапа, зоны повышенного комфорта и бизнес-зал. Завершены работы по кровле, фасаду и бетонные работы. Строителям предстоит положить плитку, обшить стены и потолки", - пояснил начальник строительного участка компании-подрядчика ООО "Лимакмаращстрой" Мислим Асланов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вторым этапом станет реконструкция основного здания, третьим – благоустройство территории привокзальной площади с сохранением имеющихся парковочных мест и организацией новых.

Завершение реконструкции в 2027 году увеличит пропускную способность аэропорта с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. Вырастет и количество стоек регистрации – с 15 до 39. Почти вдвое больше станет площадь аэропорта Рощино, она составит 46 тыс. кв. метров, вместо 27 тыс. кв. метров.

Инна Кондрашкина