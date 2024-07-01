Тюменские онкологи помогли женщине с агрессивной формой рака

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пациенткой тюменского МКМЦ "Медицинский город" стала молодая женщина, которой удалось на ранней стадии выявить агрессивную форму рака. Обнаружить новообразование девушка смогла благодаря самоосмотру молочных желез. Небольшое изменение кожи в области ареолы стало поводом для обращения к специалисту.

Врач-дерматолог, заподозрив наличие злокачественного процесса, направил женщину на прием к онкологу. У тюменки был диагностирован рак Педжета. По словам онколога, такие новообразования встречаются не часто, примерно в 5% случаев от всех злокачественных новообразований молочной железы.

"Этот тип рака проявляется видимым дефектом - язвой, изменением формы соска или небольшого покраснения на коже (так называемая неопухолевая форма). Если вовремя не начать лечение, то злокачественные клетки распространятся по ходу протока и уже тогда развивается опухоль в толще молочной железы. Часто такие новообразования сложно заметить вовремя, поэтому очень важно регулярно осматривать молочные железы и обращать внимание на любые изменения", - рассказал врач-онколог Медицинского города Иван Кашин.

Хирурги провели резекцию сосково-ареолярного комплекса, саму молочную железу удалось сохранить. По данным гистологического исследования у пациентки нулевая стадия заболевания, неинвазивная форма. В будущем женщина сможет обратиться к хирургам Медгорода для проведения реконструктивной операции по восстановлению соска и ареолы, сообщает пресс-служба МКМЦ "Медицинский город".