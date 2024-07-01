Хирурги тюменской больницы спасли ребенку кисть руки

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Детские травматологи Областной клинической больницы № 2 спасли руку ребенку с резаной раной левой кисти. Мальчик получил травму при пользовании кухонным ножом без соблюдения техники безопасности.

Ребенка в экстренном порядке осмотрел врач-травматолог-ортопед, который диагностировал повреждение сухожилий сгибателя пальца левой кисти. Было принято решение провести первичную хирургическую обработку раны и фиксацию конечности гипсовой лонгетой. Спустя три недели после травмы появилось воспаление мягких тканей по ладонной поверхности, которое постепенно распространялось и привело к возникновению гнойного лигатурного свища в зоне рубца.

"На совместном травматолого-хирургическом консилиуме принято решение о целесообразности оперативного лечения. Мы госпитализировали пациента и совместно с травматологом-ортопедом Алексеем Сидоренко провели уникальную поэтапную операцию по спасению кисти – санацию очага воспаления, пересадку кожного лоскута на сформировавшийся дефект тканей. После чего левую верхнюю конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой", - рассказал врач-травматолог-ортопед, кистевой хирург ОКБ № 2 Игорь Супрунов.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, пациент неделю находился на стационарном лечении под наблюдением и, благодаря реабилитационным мероприятиям, функция пальца восстановилась практически полностью. Кожные лоскуты полностью прижились.